Военный эксперт Кнутов рассказал о новой тактике российских войск в нанесении ракетных ударов по украинской инфраструктуре

Военный эксперт рассказал о новой тактике российских ударов по украинской инфраструктуре. Фото: Александр КОЦ

Российские военные начали использовать новую тактику при нанесении ракетных ударов по украинской критической инфраструктуре и объектам ПВО. Об этом рассказал МК директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, российские военные перед тем, как нанести удар крылатыми ракетами, использовали ракеты-имитаторы воздушных целей с линзами Люнеберга и начали основную фазу атаки после того, как украинские ПВО израсходовали ракеты на ложные цели.

«Сейчас мы применяем беспилотники, которые идут впереди практически основной массы ракет и отвлекают на себя систему ПВО, заставляя противника тратить ракеты на крайне дешевые и бесполезные дроны», - рассказал Кнутов.

Напомним, новый мощный удар по военной инфраструктуре Украины и связанным с ней объектам энергетики нанесли российские военные утром четверг, 29 декабря.

Сообщалось, что воздушная тревога объявлена на территории всей Украины 29 декабря 2022 года, а в Киеве прогремели взрывы.

Новые удары по инфраструктуре Украины прокомментировал политолог Александр Асафов. Подробности здесь на KP.RU.