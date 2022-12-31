Минобороны РФ сообщило о возвращении с подконтрольной Украине территории 82 российских военнопленных Фото: Александр КОЦ

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Как сообщает Министерство обороны РФ, с подконтрольной Киеву территории вернулись 82 военнослужащих.

«31 декабря в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Бывших военнопленных доставят самолетами Военно-транспортной авиации в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, добавили в ведомстве.

Как писал сайт KP.RU, 6 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории в Россию из плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.

За несколько дней до этого на родину вернулись 50 российских военных.