Премьер Японии купил роман Достоевского «Братья Карамазовы» для чтения на новогодние праздники

Премьер-министр Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Премьер-министр Японии Фумио Кисида приобрел роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы», рассказали журналисты из пула главы японского правительства.

По информации ТАСС, Кисида ушел в отпуск в четверг, 29 декабря. Он посетил книжный магазин в Токио, где купил 15 книг, в том числе роман Достоевского «Братья Карамазовы». Журналистам он также рассказал, что планирует посетить парикмахерскую и массажный салон.

По словам Кисиды, 4 января у него запланирована поездка в храм храм Исэ в префектуре Миэ. 8 января у премьер-министра Японии начнется турне по странам «Большой семерки», в которой монархия будет председательствовать в следующем году.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель МИД России Мария Захарова призвала Токио признать преступления японского милитаризма после того, как Кисида сделал традиционные подношения в синтоистский храм Ясукуни, считающийся символом реваншизма.

В начале октября премьер Японии заявил о планах заключить мирный договор с Россией.