Эрдоган: Более 16 млн тонн агропродукции удалось вывезти с Украины в рамках зерновой сделки Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в рамках продуктовой сделки из Украины удалось вывезти более 16 миллионов тонн агропродукции.

Политик уточнил, что продукция направилась в разные страны мира.

- Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 миллионов тонн зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины и достигли всего мира, - написал турецкий лидер в своем посте в Twitter.

В ноябре 2022 года он сообщал, что примерно 11 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции было вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Напомним, в конце июля 2022 года, Анкара, Москва, Киев, а также Организация Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение, в котором сказано о вывозе зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного, а для выполнения этого договора в Стамбуле разработали совместный координационный центр.