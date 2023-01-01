Минобороны Южной Кореи предрекло крах КНДР в случае применения ядерного оружия

Сеул предупредил Пхеньян о жестком ответе в случае попытки нанести ядерный удар Фото: REUTERS

Министерство обороны Южной Кореи предупредило КНДР, что любая попытка применить ядерное орудие обернется крахом Северной Кореи и "концом режима" Ким Чен Ына. Соответствующее заявление прозвучало в воскресенье, 1 января 2023 года.

"Вооруженные силы будут сдерживать и отвечать на ракетно-ядерную угрозу Северной Кореи и предупреждают, что попытка использования Севером ядерного оружия приведет к концу режима Ким Чен Ына", - говорится в заявлении ведомства.

В частности, Пхеньяну напомнили про систему "трех осей", которая предусматривает упреждающие удары по военным объектам, операции по устранению руководства противника и систему противоракетной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Соединенные Штаты пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. По его словам, Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.

Напомним, в КНДР начнут работу над созданием новой межконтинентальной баллистической ракетой, которая позволит наносить ядерный контрудар. Такое поручение дал северокорейский лидер Ким Чен Ын во время VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, выступая с трехдневным докладом, в котором, в частности, шла речь о задачах по укреплению оборонного потенциала страны.