Ким Чен Ын поручил разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету

Лидер КНДР поручил создать новую баллистическую ракету. Фото: REUTERS

В КНДР начнут работу над созданием новой межконтинентальной баллистической ракетой, которая позволит наносить ядерный контрудар. Такое поручение дал северокорейский лидер Ким Чен Ын во время VI пленума ЦК Трудовой партии Кореи, выступая с трехдневным докладом, в котором, в частности, шла речь о задачах по укреплению оборонного потенциала страны. Об этом сообщает агентство ЦТАК.

Также северокорейский лидер заявил о необходимости массового производства тактического ядерного оружия, пишет Ренхап.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин пригрозил покончить с режимом Ким Чен Ына в случае атаки КНДР против США или их союзников.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила 2 ноября не менее 10 ракет разных типов.

Также сообщалось, что КНДР запустила не менее десятка различных ракет в сторону Японского и Желтого морей в среду 3 ноября. Позже агентство YONHAP сообщило о 17 запущенных КНДР ракетах и ста произведенных артиллерийских выстрелах.

КНДР произвела пуск нескольких баллистических ракет в сторону Японского моря также 31 декабря.