Штатная численность МВД России увеличена до 922 тысяч сотрудников

Штат МВД России в 2023 году расширен до 922 тысяч сотрудников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Штатная численность Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации увеличена на 27 тысяч, до 922 тысяч человек. Соответствующий указ президента России Владимира Путина вступил в силу в воскресенье, 1 января 2023 года.

Согласно президентскому указу, общее число штатных сотрудников МВД теперь составит 922 061 человек, из них 770 599 сотрудников органов внутренних дел, 133 639 работников и 17 823 федеральных государственных гражданских служащих.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день вступил другой указ российского лидера Владимира Путина – об увеличении численности армии. Общее число штатных военнослужащих в Вооруженных силах РФ теперь составит 1 150 628 человек.

Напомним, пенсии неработающих пенсионеров в России увеличились с 1 января 2023 года. Индексация составила 4,8%. Теперь средний размер выплаты составит 21 864 рубля.