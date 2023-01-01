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НовостиПолитика1 января 2023 12:28

Российские войска сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

В результате они уничтожили более 50 украинских военных
София ГОНЧАРОВА
Российские войска сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска сорвали контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российские силы отбили на Южно-Донецком направлении контратаки ВСУ на населенный пункт Дорожнянка в Запорожской области.

В результате они уничтожили более 50 украинских военных. Об этом 1 января сообщили в Минобороны РФ.

- Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронемашины и три авто, - уточнили в военном ведомстве.

Также силы РФ 31 декабря нанесли массированный удар по объектам изготовления беспилотников на Украине. В результате удара были поражены стоянки хранения и места запуска ударных беспилотников.

Ранее сайт KP.RU писал, что 28 декабря российские военные уничтожили в Донецкой Народной Республике две артиллерийские системы М777 и гаубицу FH-70. А незадолго до этого они ликвидировали "Ланцетом" украинский военный катер.