Патриарх Кирилл сравнил миссию России со спасением мира от "чумы фашизма" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что Россия сегодня должна помочь миру, который все больше погружается в духовный и нравственный кризис, "обрести спасение", как в свое время страна спасла мир от "страшной чумы фашизма". Об этом он заявил после литургии в Георгиевском соборе в Одинцове.

- В свое время именно Россия спасла мир от страшной чумы фашизма, благодаря жертвам России в первую очередь была достигнута победа. Может быть, сегодня Господь, призывает нас к тому, чтобы своей верой ... мы бы также могли помочь миру обрести спасение, как сделали это, победив фашизм, - заявил глава РПЦ.

Патриарх также признал, что международные отношения достигли сегодня "опаснейшей черты".

Также он заявил, что отношения между странами за последние 10 лет регрессировали. Учитывая атмосферу взаимного недоверия, нарастает угроза полномасштабной войны.

Как писал сайт KP.RU, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснял, что гражданам России не нужно считать украинцев врагами, а следует молиться за единство Руси.