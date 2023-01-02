Минобороны Сирии сообщило, что аэропорт Дамаска вышел из строя из-за атаки ВВС Израиля

Сирия приостановила работу аэропорта Дамаска из-за атаки Израиля Фото: REUTERS

Международный аэропорт Дамаска вышел из строя в результате ракетного удара. Об этом сообщило министерство обороны Сирии в понедельник, 2 января 2023 года.

Предположительно, атака была совершена Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля со стороны Тивериадского озера.

"В результате агрессии двое военных погибли, еще двое получили ранения, нанесен материальный ущерб, международный аэропорт Дамаска вышел из строя", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, американская военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу в пятницу, 31 декабря. Речь идет о базе США, расположенной в северо-восточной сирийской провинции Дейр-эз-Зор, неподалеку от нефтяного месторождения Эль-Омар.

Как ранее писал сайт KP.RU, в этот же день стало известно, что в результате переговоров министров обороны России, Сирии и Турции Анкара согласилась вывести турецких военных с подконтрольных территорий на севере Сирийской арабской республики.