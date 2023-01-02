Экс-советник Буша уверен, что Запад прекратит помощь Украине без успехов на поле боя

Без успехов на поле боя Украина вскоре может остаться без западного финансирования Фото: REUTERS

Западные страны остановят финансовую помощь Киеву в случае отсутствия успехов в боевых действиях. Такое мнение выразил бывший советник президента Соединенных Штатов Джорджа Буша-младшего Майкл Аллен в эфире телеканала Fox News.

"Зеленский понимает, что нужно продолжать давить педаль газа — иначе Запад может устать и перестанет финансировать Украину", - заявил гость студии.

По оценке Аллена, в украинском конфликте на данный момент компромиссы никто искать не намерен.

Как ранее писал сайт KP.RU, американский обозреватель Раджан Лаад выразил мнение, что неконтролируемая поддержка украинской стороны рискует обернуться серьезной опасностью как для Запада, так и для демократии самой Украины.

Напомним, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что западным странам, поддерживающим Украину, не стоит ожидать ее скорой победы в конфликте. По его оценке, с большой вероятностью ситуация в ближайшее время окончательно примет затяжной характер.