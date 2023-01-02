Кличко заявил об аварийных отключениях света в Киеве из-за повреждения энергообъектов

Часть Киева вновь обесточена Фото: REUTERS

В Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко в понедельник, 2 января 2023 года.

"В результате ночного обстрела столицы повреждены объекты энергетической инфраструктуры, - написал Кличко в своем телеграм-канале. - В городе - аварийные отключения электроэнергии".

Мэр города уточнил, что обесточены некоторые объекты теплоснабжения. По его словам, на водоснабжении ситуация не сказалась.

Напомним, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы в четверг, 29 декабря 2022 года. Об этом сообщили украинские средства массовой информации. Журналисты утверждают, что сработала система противовоздушной обороны.

Как ранее писал сайт KP.RU, Виталий Кличко подтвердил взрывы в украинской столице и предупредил население о возможных перебоях с электроэнергией. Мэр украинской столицы в связи с этим рекомендовал киевлянам сделать запас воды и зарядить устройства.