Премьер Британии Сунак столкнулся с серьезными внутренними проблемами в стране

Риши Сунак Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в новогоднем поздравлении к населению заявил, что намерен помогать "украинским друзьям", но на первом месте в политике Лондона будут интересы британцев. Как пишет Daily Mail, именно на этом направлении Сунак столкнулся с серьезными проблемами, которых накопилось достаточно много.

Вызывает опасения ситуация в медицине. Так, по признанию главного врача скорой помощи, если бы отделения работали без сбоев, то можно было бы избежать до 500 смертей в неделю.

Не меньшего внимания требует ситуация с нелегальными мигрантами. Только по официальным данным, в 2022 году Ла-Манш без разрешения пересекли свыше 45 тысяч беженцев.

Не могут не беспокоить Сунака и недовольные профсоюзы. В скором времени могут произойти забастовки британских железнодорожников, медсестер и персонала скорой помощи.

Никуда не пропали и уже традиционные для Запада проблемы высокой инфляции и роста стоимости жизни, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Риши Сунак заявил, что в 2023 году в стране не исчезнут экономические трудности ввиду продолжения конфликта в Украине, однако Лондон продолжит помогать Киеву всеми доступными средствами.

Это заявление вызвало бурю критики пользователей Twitter. Некоторые из них даже предложили политику покинуть пост главы британского правительства.