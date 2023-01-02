Премьер Британии Сунак столкнулся с серьезными внутренними проблемами в стране

Риши Сунак
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в новогоднем поздравлении к населению заявил, что намерен помогать "украинским друзьям", но на первом месте в политике Лондона будут интересы британцев. Как пишет Daily Mail, именно на этом направлении Сунак столкнулся с серьезными проблемами, которых накопилось достаточно много.
Вызывает опасения ситуация в медицине. Так, по признанию главного врача скорой помощи, если бы отделения работали без сбоев, то можно было бы избежать до 500 смертей в неделю.
Не меньшего внимания требует ситуация с нелегальными мигрантами. Только по официальным данным, в 2022 году Ла-Манш без разрешения пересекли свыше 45 тысяч беженцев.
Не могут не беспокоить Сунака и недовольные профсоюзы. В скором времени могут произойти забастовки британских железнодорожников, медсестер и персонала скорой помощи.
Никуда не пропали и уже традиционные для Запада проблемы высокой инфляции и роста стоимости жизни, говорится в публикации.
Как ранее писал сайт KP.RU, Риши Сунак заявил, что в 2023 году в стране не исчезнут экономические трудности ввиду продолжения конфликта в Украине, однако Лондон продолжит помогать Киеву всеми доступными средствами.
Это заявление вызвало бурю критики пользователей Twitter. Некоторые из них даже предложили политику покинуть пост главы британского правительства.