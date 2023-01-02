Польская журналистка Гомулка пожаловалась на российских туристов в Египте

Польская журналиста решила больше не летать в Египет из-за неприязни к российским туристам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская журналистка Наталия Гомулка пожаловалась, что ее отдых в Египте якобы испортили русские туристы, к которым она испытывает неприязнь. Свои впечатления Гомулка изложила в публикации на портале Onet.

По ее словам, изначально она даже попыталась пообщаться с парой из России, спросив про "бегство" от частичной мобилизации, что оскорбило собеседника, который просто приехал на отдых.

На этом полячка не успокоилась и задала вопрос о протестах в стране, снимки которых якобы "ежедневно публикует" ее знакомая. Этого оказалось достаточно, чтобы россиянин определил национальность журналистки и завершил беседу словами "продолжай верить в эту ложь".

После этого она решила избегать встреч с туристами из РФ, но это не получалось из-за того, что их слишком много. "Добило" ее меню на русском языке.

"Второй раз я ощутила колоссальное отвращение, когда, заглянув в меню одного из ресторанов, увидела только русский язык, - утверждает Гомулка. - Там не было ни слова по-английски. Я потеряла аппетит"

В итоге сотрудница польского портала призналась в неприязни к гражданам России и заявила, что в следующий раз хочет отправиться отдыхать в страну, где "будет минимум шансов" встретить россиян".

Напомним, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин выразил мнение, что европейские страны потеряют до миллиарда евро от отсутствия российских туристов, связанного с санкциями, проблемами с платежными системами и логистикой.

Вице-президент РСТ добавил, что на этом фоне порядка 20% туристов, отказавшись от выездного туризма, выбрали внутренний, что можно считать позитивной тенденцией.

Как ранее писал сайт KP.RU, торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов сообщил журналистам, что туристический сектор Финляндии без отдыхающих из России теряет свыше 2 млрд евро в год. По его словам, до пандемии россияне составляли наиболее многочисленную группу зарубежных туристов, посещавших страну.