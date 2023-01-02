Володин ожидает, что 2023 год определит развитие России и мира на десятилетия вперед

Вячеслав Володин Фото: Михаил ФРОЛОВ

2023 год станет определяющим для развития России и всего мира. Такое мнение выразил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в понедельник, 2 января.

"2023 год многое определит в развитии России, а также всего мира на многие десятилетия вперед", - написал Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, президент России Владимир Путин принял судьбоносные решения для обеспечения безопасности и защиты суверенитета государства, результаты которых можно будет увидеть совсем скоро.

"Запущены процессы, результаты которых мы увидим в 2023-м, - добавил спикер нижней палаты российского парламента. - Наступивший год - на основе единения наших граждан - должен стать годом развития, годом общей Победы".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин в ходе новогоднего обращения к россиянам, записанном в Ростове-на-Дону, заявил, что в 2022 году Россия предприняла важные шаги к обретению полного суверенитета.

Глава государства добавил, что судьбоносные решения в 2022 году заложили основы истинной независимости страны, за которую сражаются российские Вооруженные силы и добровольцы в рамках спецоперации.

Напомним, президент России в этом году выступил с новогодним обращением к российским гражданам не на фоне Кремля, а вместе с военнослужащими. Российский лидер назвал 2022 год годом трудных решений, а также мощной консолидации российского общества.