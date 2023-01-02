Военный комитет НАТО обсудит украинский конфликт в Брюсселе 18-19 января 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный комитет НАТО намерен провести в Брюсселе заседание 18-19 января 2023 года. Предполагается, что там начальники генштабов ВС стран альянса обсудят украинский конфликт и продолжение оказания помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении Североатлантического альянса.

- Высший военный орган НАТО соберется 18-19 января 2023 года в Брюсселе, - говорится в документе.

Во встрече примут участие начальники генштабов ВС 30 стран НАТО, а также коллеги из Швеции и Финляндии.

- Главнокомандующие обсудят военный потенциал и способность НАТО защищать альянс от всех вызовов сейчас и в будущем, - уточняется в заявлении.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен оказывать Украине больше поддержки, в том числе как политической, так и практической. Позже он выступал с речью, в которой выразил мнение, что НАТО своим оказанием военной помощи Украине "усиливает шансы на мир".