Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 января 2023 18:49

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Звуки сирен раздались в Днепропетровской и Харьковской областях
София ГОНЧАРОВА
Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины

Фото: REUTERS

На Украине вечером 2 января вновь объявлена воздушная тревога. Звуки сирен раздались в двух областях страны - в Днепропетровской и Харьковской.

По информации официального ресурса по оповещению граждан, сирены начали звучать в 20:08 (21:08 мск).

Ранее сегодня воздушная тревога была объявлена днем в трех областях Украины. Предупреждение для населения действовало в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Также 2 января в Николаевской и Черкасской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщали местные СМИ. Подробности инцидентов не приводятся. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе нет.

Напомним, в Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.