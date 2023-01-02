Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины Фото: REUTERS

На Украине вечером 2 января вновь объявлена воздушная тревога. Звуки сирен раздались в двух областях страны - в Днепропетровской и Харьковской.

По информации официального ресурса по оповещению граждан, сирены начали звучать в 20:08 (21:08 мск).

Ранее сегодня воздушная тревога была объявлена днем в трех областях Украины. Предупреждение для населения действовало в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Также 2 января в Николаевской и Черкасской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы, сообщали местные СМИ. Подробности инцидентов не приводятся. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе нет.

Напомним, в Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры.