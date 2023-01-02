Взрывы прогремели в двух областях Украины 2 января 2023 года

В двух регионах Украины фиксируют взрывы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Николаевской и Черкасской областях во время воздушной тревоги прогремели взрывы в понедельник, 2 января 2023 года. Об этом сообщил украинский телеканал "Пятый".

Подробности инцидентов не приводятся. Информации о повреждениях инфраструктуры и возможном ущербе нет.

Как писал сайт KP.RU, в этот день предупреждение для населения о воздушной тревоге объявили в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на подконтрольной Украине части Херсонской области.

Напомним, в Киеве фиксируются новые аварийные отключения электроэнергии из-за повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Об этом заявил глава украинской столицы Виталий Кличко в понедельник, 2 января 2023 года.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.