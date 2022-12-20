Наемник из Польши погиб под Артемовском: "Был сыном крупного бизнесмена"

Наемник из Польши погиб под Артемовском Фото: REUTERS

На Украине в результате боевых действий погиб польский наемник Даниэль Штибер, воевавший на стороне украинских военных. Он погиб в районе Артемовска (Бахмут) в Донбассе, сообщает украинское издание "Страна".

- В районе Бахмута погиб воевавший за Украину 35-летний польский доброволец Даниэль Штибер. Он был сыном крупного польского бизнесмена Мирослава Штибера. С ним сегодня прощаются в Варшаве, - говорится в публикации.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы РФ развивают успешное наступление в районе города Артемовск, а сейчас там идут ожесточенные бои на окраинах города.

Ранее издание Libеration сообщало, что французский наемник, который погиб в начале июня 2022 года в Харьковской области на Украине, мог быть связан с французскими ультраправыми группировками. По данным издания, погибший - 32-летний французский легионер Вильфрид Блерио.

А до этого газета The Washington Post писала, что гражданин США Стивен Забельски погиб во время боевых действий на Украине 15 мая 2022 года.