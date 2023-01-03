Южная Корея объяснила заявление о совместных ядерных учениях с США после опровержения Байдена

Южная Корея все-таки не ответит на угрозу КНДР ядерными учениями с США Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден опроверг слова южнокорейского коллеги Юн Сок Еля о том, что Вашингтон и Сеул ведут переговоры о совместных ядерных учениях, на что в офисе лидера Южной Кореи заявили, что все дело в терминологии. Об этом сообщает агентство Yonhap.

"Термин "совместные ядерные учения" используется между ядерными державами", - уточнила представитель администрации главы страны Ким Ын Хе.

По ее словам, Юн Сок Ель имел в виду, что США и Южная Корея обсуждают обмен информацией, совместное планирование и реализацию планов "в отношении эксплуатации ядерных активов" Вашингтона.

Напомним, Юн Сок Ель заявил, что Южная Корея ведет переговоры с Соединенными Штатами по совместному планированию и проведению учений с участием сил ядерного сдерживания. По его словам, Сеул обеспокоен ядерной угрозой со стороны Пхеньяна, чем и вызвано желание получить дополнительные гарантии.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер КНДР Ким Чен Ын утверждает, что Соединенные Штаты пытаются создать "азиатскую версию НАТО", расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. По его словам, Северная Корея в ответ должна удвоить усилия к укреплению своей военной мощи, чтобы гарантировать суверенитет, безопасность и защиту интересов страны.