СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией ВКС России Кобалашу

На Украине начали уголовное преследование двоих высокопоставленных российских офицеров Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергею Кобылашу и бывшему руководителю Черноморскиму флоту Военно-морского флота (ВМФ) РФ Игорю Осипову. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства во вторник, 3 января 2023 года.

В тексте поста также говорится, что расследование ведется по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Как ранее писал сайт KP.RU, СБУ также предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской спецслужбе утверждают, что якобы решается вопрос "объявления фигурантки в международный розыск".

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности Эльвиры Набиуллиной. В рамках расследования следствие должно установить должностных лиц, которые приняли незаконное решение.