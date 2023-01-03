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НовостиПолитика3 января 2023 9:11

СБУ предъявила обвинение командующему дальней авиацией ВКС России Кобалашу

Аналогичное обвинение выдвинуто против бывшего руководителя Черноморского флота Осипова
Роман КИЛЬМЯШКИН
На Украине начали уголовное преследование двоих высокопоставленных российских офицеров

На Украине начали уголовное преследование двоих высокопоставленных российских офицеров

Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение командующему дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России Сергею Кобылашу и бывшему руководителю Черноморскиму флоту Военно-морского флота (ВМФ) РФ Игорю Осипову. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства во вторник, 3 января 2023 года.

В тексте поста также говорится, что расследование ведется по статье о "посягательстве на территориальную целостность Украины".

Как ранее писал сайт KP.RU, СБУ также предъявила обвинение главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной. В украинской спецслужбе утверждают, что якобы решается вопрос "объявления фигурантки в международный розыск".

Напомним, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с незаконным привлечением СБУ к уголовной ответственности Эльвиры Набиуллиной. В рамках расследования следствие должно установить должностных лиц, которые приняли незаконное решение.