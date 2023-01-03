Министр энергетики Турции заявил, что газовые контракты с Россией учитывают волатильность цен

Договоренности России и Турции по газу учитывают волатильность мировых цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Долгосрочные контракты Москвы и Анкары на поставку природного газа учитывают волатильность цен на мировом рынке. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в эфире телеканала TVnet.

"У нас с Россией очень долгосрочные контракты. Но я не могу раскрыть детали, поскольку это коммерческие вопросы, - уточнил Донмез. - Но, конечно, в контрактах есть положения, относительно повышения цен на мировых рынках".

Глава турецкого Минэнерго обратил внимание, что подобные пункты имеются во всех соглашениях с продавцами газа, а не только с Москвой.

В середине ноября создание газового хаба в Турции с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил президент России Владимир Путин.

Как писал сайт KP.RU, ранее турецкий лидер заявлял журналистам, что международный газовый хаб будет создан в Турции в кратчайшие сроки. По его словам, наиболее подходящим местом дня хаба станет район Фракия в европейской части страны.