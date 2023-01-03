Байден отдыхал почти пять месяцев в 2022 году

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден в 2022 году побил личный рекорд по количеству дней отдыха на посту главы государства.

Как подсчитал исследовательский центр Национального комитета республиканской партии США, на "каникулы" руководитель Белого дома потратил 146 дней, то есть почти пять месяцев.

Примечательно, что аналогичное исследование проводилось и в 2021 году. Тогда выяснилось, что Байден отсутствовал на рабочем месте 135 дней.

Как ранее писал сайт KP.RU, 80-летний президент Соединенных Штатов Джозеф Байден допустил в 2022 году множество ляпов. Американские журналисты выбрал из них восемь крупнейших и расположил их в хронологическом порядке.

Напомним, американский журналист Брент Иствуд предположил, что смерть американского лидера на своем посту отбросит США на многие годы назад и обрадует противников Вашингтона, наведя при этом страх на его союзников. Иствуд задумался об этом вопросе в силу возраста Байдена, а также его многочисленных ошибок и оговорок.