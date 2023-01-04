В МИД предрекли провал любым попыткам оттеснить Россию с Ближнего Востока

Оттеснить Россию с Ближнего Востока не удастся Фото: REUTERS

Спецпредставитель МИД России по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков уверен, что любые попытки оттеснить Россию с Ближнего Востока обречены на провал. Соответствующее мнение дипломат выразил в беседе с РИА Новости.

"Убежден, что любые попытки оттеснить Россию из региона, повлиять на ее отношения с регионалами, выключить из процесса решения палестино-израильского или любого другого ближневосточного кризиса представляют собой политический "нонсенс" и обречены на провал", - подчеркнул Сафронков.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются выйти из квартета по ближневосточному урегулированию, в который входят Россия, Евросоюз и Организация объединенных наций (ООН), чтобы единолично вести переговоры по арабо-израильскому конфликту, но в одиночку это сделать практически невозможно.

Как ранее писал сайт KP.RU, директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин сообщил о планах ведомства опубликовать новую концепцию внешней политики России в начале 2023 года.

Дипломат уточнил, что новый текст был принципиально одобрен еще в январе 2022-го, однако из-за изменившейся ситуации было принято решение продолжить работу, а также учесть новые моменты. Как отметил Дробинин, новая концепция должна дать ответы на все вопросы о российской внешней политике.

Напомним, переговоров о гарантиях безопасности между РФ и Западом не будет до тех пор, пока не будет соблюден ряд условий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако для их проведения необходимо выполнение ряда требований РФ.