Украинские войска разделяются на мелкие группы, чтобы затруднить определение своей численности Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся скрыть свою реальную численность на купянском направлении, используя повзводное разделение и ложные позиции. Об этом рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.

"Противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность", - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, Андрей Марочко сообщил, что военные 14-й механизированной бригады ВСУ, расположенной на Купянском направлении, массово саботируют приказы начальства из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, разведчики 6-й армии Западного военного округа с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета.