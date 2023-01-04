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НовостиПолитика4 января 2023 6:23

Марочко сообщил, что ВСУ использует ложные позиции для сокрытия численности на купянском направлении

Противник разделил силы повзводно, чтобы затруднить получение данных о реальном количестве живой силы
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские войска разделяются на мелкие группы, чтобы затруднить определение своей численности

Украинские войска разделяются на мелкие группы, чтобы затруднить определение своей численности

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стремятся скрыть свою реальную численность на купянском направлении, используя повзводное разделение и ложные позиции. Об этом рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на информацию разведки.

"Противник делает ставку на введение в заблуждение наших войск и, используя ложные позиции, пытается скрыть свою реальную численность", - подчеркнул собеседник агентства.

Напомним, Андрей Марочко сообщил, что военные 14-й механизированной бригады ВСУ, расположенной на Купянском направлении, массово саботируют приказы начальства из-за недовольства нехваткой личного состава, вооружения и военной техники.

Как ранее писал сайт KP.RU, разведчики 6-й армии Западного военного округа с помощью дрона обнаружили скопление украинских войск в лесополосе на Купянском направлении, после чего произвели удар по ним из гранатомета.