Воздушная тревога объявлена по всей Украине 4 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины в среду, 4 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.

Населению рекомендуется не покидать укрытий.

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.