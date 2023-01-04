Воздушная тревога объявлена по всей Украине 4 января 2023 года

Воздушная тревога объявлена во всех украинских регионах
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Воздушная тревога вновь объявлена по всей территории Украины в среду, 4 января 2023 года. Об этом сообщают местные власти и средства массовой информации.
Населению рекомендуется не покидать укрытий.
Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал достижение критического уровня повреждений энергетической инфраструктуры Украины в результате российских ударов.
Напомним, президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.
Как писал сайт KP.RU, австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.