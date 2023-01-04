На Украине начали публично угрожать Германии ради получения танков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская сторона вновь обращается к Германии, запрашивая тяжелую бронетехнику для Киева. Однако теперь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не стесняется в выражениях и открыто угрожает Берлину.

По его словам, если ФРГ не предоставит Украине необходимое вооружение, то боевые действия могут развернутся на территории самой Германии. Его слова приводит украинское издание "Страна".

- Если (канцлер Германии) Олаф Шольц хочет, чтобы немцы воевали под Берлином и под Штутгартом ... то он может и дальше продолжать эту игру, проводить социологические исследования о том, нужно нам давать танки (Украине) или не нужно этого делать, - высказался Данилов.

До этого власти Германии сообщали, что ведут работу с оборонными концернами для обеспечения дальнейших поставок оружия Украине, поскольку возможности поставок из запасов бундесвера практически исчерпаны.

Однако кроме вооружений Киеву необходимы и финансовые ресурсы. Это Незалежная тоже предпочитает публично требовать. Так, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине нужна значительная финансовая помощь без бюрократических блокировок. По его мнению, ЕС якобы искусственно задерживают оказание Украине макрофинансовой помощи на 8 миллиардов евро.