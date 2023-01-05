Express: развертывание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» прорвет морскую оборону НАТО

Эксперты считают, развертывание Россией гиперзвуковых ракет «Циркон» прорвет морскую оборону НАТО. На фото: фрагмент испытаний ракеты "Циркон", фото Минобороны РФ.

Постановка на вооружение гиперзвуковых ракет «Циркон» позволит России прорвать морскую оборону Североатлантического альянса. Об этом в среду 4 января пишет британская газета Express.

«Развертывание Россией гиперзвуковых ракет способно пробить морскую оборону Североатлантического альянса», - сказано в публикации.

Издание приводит мнение директора Института кризисных исследований Марка Алмонда, который считает, что подобные передовые военные разработки помогают России помешать Западу вывести украинский конфликт на более масштабный уровень.

Напомним, фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» приступил к боевой службе и отправился в дальний морской поход по Атлантическому, Индийскому океанам и Средиземному морю с гиперзвуковым ракетным комплексом «Циркон» на борту. Фрегат первым на флоте получил такое оружие.

На что способны гиперзвуковые ракеты «Циркон», читайте здесь на KP.RU.

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Ранее фрегат «Адмирал Горшков» во время испытаний поразил ракетой «Циркон» мишень в Белом море. Цель находилась на расстоянии тысячи километров от фрегата.

Тем временем эксперт Подберезкин заявил, что аналогов ракет «Циркон» нет ни у Китая, ни у США. В этой области Россия обогнала их на несколько лет вперед.