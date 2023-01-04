Россия обогнала США и Китай на несколько лет вперед: раскрыта правда о выдающихся гиперзвуковых ракетах "Циркон"

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Директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин в эфире радио "Комсомольска правда" рассказал про особенности российских гиперзвуковых ракетах "Циркон".

По его словам, аналогов таких ракет нет ни у Китая, ни у США. Именно поэтому можно считать, что РФ обогнала их на несколько лет вперед, отмечает эксперт.

- Здесь на самом деле выдающихся момента два. Во-первых, "Циркон". Это не новость, конечно, о том, что он будет поставлен на вооружение, это ожидаемая вещь. Но при всем притом ведь Россия - единственная страна, которая реально может не только испытывать и производить, но и иметь уже на вооружении. Это потенциал, по сути дела, уничтожения любых стратегических целей, от которого нет эффективной защиты. То есть гиперзвуковых ракет, обладающих скоростью порядка 10 Махов, нет ни у Китая, ни у США, они только подходят к этому рубежу. ... для этого требуется не один год. То есть мы их обогнали на несколько лет вперед, и это означает, что у нас это преимущество будет какое-то время сохраняться, - объяснил Подберезкин.

При этом специалист напомнил, что данный крейсер можно считать как самостоятельную единицу, военно-морское судно, которое способно находиться длительное время в плавании и выполнять самостоятельные задачи.

- Это как бы вытекает из сути крейсера. Поэтому куда он может быть направлен, это зависит от Генштаба. Он может быть направлен в любой регион, в том числе, скажем, в регион, который примыкает к восточному побережью Соединенных Штатов, - рассказал эксперт.

Еще одной особенностью Подберезкин назвал то, что крейсеру не нужны ни суда дозаправки, ни суда сопровождения.

4 января 2023 года президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата "Адмирал Горшков". Этот корабль оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетными системами "Циркон" - участие главы государства в проводах в поход было обусловлено именно этим обстоятельством.

Как ранее писал сайт KP.RU, о начале испытаний "Циркона" сообщили еще в 2016 году. Главное преимущество - скорость. Современные комплексы ПВО не могут перехватывать гиперзвуковые ракеты. В 2019 году Владимир Путин рассказал, что "Циркон" может лететь быстрее девяти скоростей звука на протяжении тысячи километров.

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