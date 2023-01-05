Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10RC

Макрон пообещал передать Украине легкие колесные танки. Фото: REUTERS

Франция направит на Украину бронеавтомобили AMX-10RC. Такое обещание дал президент Франции Эммануэль Макрон украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре в среду 4 января, пишет агентство Франс Пресс со ссылкой на информационную службу Елисейского дворца.

«Президент заявил о желании усилить военную помощь Киеву, согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC», — цитирует агентство заявление администрации французского президента.

Напомним, AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль. Его также классифицируют как колесный танк.

Также сообщалось, что на Украине начали публично угрожать Германии ради получения танков.

Ранее Дмитрий Рогозин передал Франции с горькими словами правды ранивший его осколок.

Тем временем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина развернет системы Patriot в «максимально короткие сроки». По его словам, об этом договорились Зеленский и Байден.

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