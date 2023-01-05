Пушилин: почти всех раненых при обстреле Макеевки ВСУ отправили в другие регионы

Денис Пушилин рассказал, что почти все пострадавшие при обстреле Макеевки российские военные переведены на лечение в другие регионы. Фото: REUTERS

Почти все раненые при обстреле Макеевки со стороны украинских вооруженных формирований российские военные переведены для лечения в медучреждения в других российских регионах. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин после того, как в среду 4 января посетил раненых в больницах Ростовской области и ДНР. Вместе с Пушилиным пострадавших военных посетили заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Врачи рассказали, что раненые начали поступать очень быстро после случившегося, благодаря этому им удалось своевременно оказать экстренную медицинскую помощь. Почти всех уже перевели в другие регионы России», - написал Пушилин в Telegram.

По словам врио главы ДНР, бойцы и командиры, попавшие под обстрел в Макеевке, спасли много своих сослуживцев.

Подробнее о героизме военных, рисковавших жизнью во время спасательных работ в Макеевке, Денис Пушилин рассказал здесь на KP.RU.

Также Пушилин назвал действия российских военных в Макеевке проявлением мужества и героизма и заявил об оказании всей необходимой медпомощи военным и снаряжении уцелевших формирований.

Ранее сообщалось, что награды за мужество получат шесть военных, раненых в Макеевке.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в новогоднюю ночь ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации (ПВД) российских военных в районе Макеевки (ДНР). Минобороны говорило о 63 погибших, чуть позже ведомство уточнило, что количество военнослужащих, которые погибли при трагедии, увеличилось до 89.