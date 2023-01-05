McDonald's может уйти из Казахстана из-за проблем с поставками мяса

Макдоналдс может уйти из Казахстана из-за перебоев поставок мяса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Корпорация McDonald's допускает уход из Казахстана из-за проблем с поставками мяса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Сообщается, что украинский конфликт изменил глобальные цепочки поставок, что сказалось на снабжении мясом популярной сети быстрого питания в Казахстане.

«По информации источников, казахстанский бизнес не может закупать мясные котлеты у местных или европейских поставщиков, а более высокие цены и транспортные расходы на доставку товаров по огромной территории страны означали бы ведение бизнеса в убыток», - пишет агентство, отметив, что в корпорации McDonald's воздержались от комментариев.

Напомним, весной 2022 года McDonald's объявил о продаже бизнеса в России и окончательном уходе из страны.

Позже сообщалось, что McDonald's возобновит работу в России под новым брендом в июне 2022 года.

Тем временем буквы из снятой вывески McDonald's выставили на продажу за 300 тысяч рублей в Москве.

Сотрудница ресторана «Вкусно – и точка» рассказала, как готовят в новой сети, которая пришла на смену McDonald's в России.

Тем временем рестораны «МакДональдс» в Белоруссии также сменили название на «Вкусно и точка», как и российские.