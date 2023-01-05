Тело последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова доставлено в Грозный

Руслан Хасбулатов. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Умершего в минувший вторник, 3 января, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов будет похоронен в четверг, 5 января, в его родовом поместье в Чечне, а его тело уже доставили в Грозный.

Как рассказал один из родственников Хасбулатова, траурная церемония состоится в столице Чечни в первой половине дня в четверг, 5 января. «После проведения всех необходимых религиозных обрядов его похоронят в родовом селе Толстой-Юрт», - приводит ТАСС слова родственника политика.

Напомним, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер в минувший вторник, 3 января, в возрасте 80 лет умер. Позже родные Хасбулатова сообщили, что не будут устраивать в Москве специальную церемонию прощания с политиком и он будет похоронен в своем родовом селе в Чечне. В конце ноября 2022 года политик рассказал KP.RU, что живет в квартире Леонида Брежнева и ездит в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову.