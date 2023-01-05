МИД Франции заявил, что поставки Украине танков не сделают страну соучастником конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Париж считает своим долгом оказывать военную помощь Киеву, а поставки Украине танков, обещанные президентом республики Эмманюэлем Макроном, не сделают страну соучастником украинского конфликта.

«Наша цель сейчас - это обеспечение организованности и стабильности в мире, чтобы создать условия, при которых каждый сможет жить в стабильной и мирной атмосфере», - заявила глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала LCI.

Колонна не уточнила, когда именно и в каком количестве могут быть поставлены обещанные французским лидером колесные танки AMX-10 RC, но отметила, что среди прочего нужно решить вопрос обучения украинских военных обращению с данными танками. «Существуют временные зазоры в поставках, мы, как и наши союзники, проводим обучение украинских военнослужащих. Несколько недель или месяцев», - заявила она.

Напомним, Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому бронемашины AMX-10RC. Как писал сайт KP.RU, читатели французских СМИ раскритиковали французского лидера за обещание отправить на Украину бронеавтомобили, посоветовав ему обратить внимание на проблемы в собственной стране.