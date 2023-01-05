Французы раскритиковали Макрона за обещание отправить на Украину бронеавтомобили

Фпанцузы раскритиковали Макрона за намерение поставить Киеву колесные танки.
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Французы критически восприняли данное Эммануэлем Макроном украинскому лидеру Владимиру Зеленскому обещание поставить Киеву бронеавтомобили AMX-10RC, которые также квалифицируют как легкие колесные танки.
Так, читатели издания Le Point обратили внимание Макрона на то, что пока он «продолжает давать», французы сталкиваются с проблемами и предложили «перестать изображать миллионеров».
«Все эти деньги, пожертвованные Украине, лучше было бы направить на снижение цен на топливо, на любые источники энергии, на взносы, ставки НДС и т. Д», - написал один из комментаторов.
Другой комментатор выразил сомнение, что Макрон сдержит данное Зеленскому обещание.
«Украина, возможно, получит одну или две шины от этих танков», - иронизирует читатель, предположив, что Макрон отнесется к этому обещанию так же, как относится к обещаниям, данным французам.
Напомним, Макрон пообещал Зеленскому бронемашины AMX-10RC.
Ранее читатели издания Le Figaro раскритиковали президента Франции Эммануэля Макрона, который назвал лидера фракции крайне правой партии «Национальное собрание» Марин Ле Пен врагом НАТО только по той причине, что у нее хорошие отношения с Россией.
Также французы раскритиковали Макрона за намерение бороться с Россией и идти на жертвы ради Украины.
Тем временем французский политик Филиппо назвал Макрона безумцем из-за поддержки Украины и раскритиковал за помощь Киеву на фоне проблем в собственной стране.