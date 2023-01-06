Папа римский Франциск поддержал идею Путина о рождественском перемирии

Папа Римский Франциск предложил продлить рождественское перемирие на Украине до 20 января. Фото: REUTERS

Папа Римский Франциск не только поддерживает идею прекращения боевых действий на Украине во время рождественских праздников, но и считает необходимым продлить эту инициативу как минимум до 20 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова.

Севастьянов сообщил агентству, что общался с понтификом и обсудил с ним вопрос рождественского перемирия.

«Я общался с папой. Папа Римский поддерживает эту инициативу и считает, что стороны должны до 20 января прекратить какие-либо боевые действия. Он считает, что это правильная инициатива», - цитирует РИА Новости Леонида Севастьянова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие, заявив, что Россия якобы хочет использовать перемирие как прикрытие.

Ранее Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.