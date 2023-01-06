Зеленский отверг предложенное Россией рождественское перемирие

Зеленский отверг предложение Путина о рождественском перемирии. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии, которое подразумевает временное прекращение огня в зоне специальной военной операции на рождественские праздники. Об этом Зеленский написал в социальных сетях.

Украинский лидер заявил, что Россия собирается использовать период тишины для якобы подготовки «новой волны агрессии против Украины и Европы», цитирует Зеленского ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил ввести временный режим прекращения огня на Украине, который будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января 2023 года, уточнили в Кремле.

Минобороны Российской Федерации объявило, что войскам отдано указание ввести режим прекращения огня на Украине на Рождество. Он будет введен на 36 часов с 12.00 6 января 2022 года до 24.00 7 января 2022 года.

Тем временем Украина отвергает любые переговоры с Россией о прекращении огня на Рождество. Об этом сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России будут отвечать украинской армии в случае нарушения режима прекращения огня. Решение президента касалось прекращения инициативного огня с российской стороны, пояснил он.