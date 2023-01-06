Министр обороны Украины Резников объяснил низкую дисциплину ВСУ действиями подстрекателей

Министр обороны Украины Резников заявил о "подстрекателях", из-за которых снижается дисциплина в украинской армии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского Минобороны Алексей Резников обвинил в низкой дисциплине в рядах ВСУ якобы «проплаченных россиянами подстрекателей» и заявил, что Киев планирует бороться с проблемами в армейской дисциплине ужесточением наказания за проступки и преступления.

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», - приводит РИА Новости высказывание Резникова в интервью украинским СМИ.

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