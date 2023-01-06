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НовостиПолитика5 января 2023 23:58

Министр обороны Украины Резников объяснил низкую дисциплину ВСУ действиями подстрекателей

Украина планирует бороться с проблемами в дисциплине ВСУ ужесточением ответственности
Мария ПАВЛОВА
Министр обороны Украины Резников заявил о "подстрекателях", из-за которых снижается дисциплина в украинской армии.

Министр обороны Украины Резников заявил о "подстрекателях", из-за которых снижается дисциплина в украинской армии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава украинского Минобороны Алексей Резников обвинил в низкой дисциплине в рядах ВСУ якобы «проплаченных россиянами подстрекателей» и заявил, что Киев планирует бороться с проблемами в армейской дисциплине ужесточением наказания за проступки и преступления.

«Есть проблемы в определенных ситуациях с дисциплиной и этим пользуются некоторые люди злоупотребляющие. Были подстрекатели, их проплачивали россияне, а дальше эти люди избегали ответственности», - приводит РИА Новости высказывание Резникова в интервью украинским СМИ.

Ранее WP сообщила о «волне деморализации» в украинской армии из-за мобилизационных резервов России. Боевики ВСУ боятся, что в ближайшее время они могут потерпеть целый ряд сокрушительных поражений.

Напомним, еще до начала российской специальной военной операции на Донбассе украинские военные мародерствовали в магазинах. Как украинские военные жестоко избили продавца магазина, чтобы вынести спиртное, смотрите здесь на KP.RU.

Тем временем военные РФ рассказали, что солдаты ВСУ бегут при виде российской БМПТ «Терминатор». Российская боевая машина приводит в ужас украинских националистов в зоне СВО.