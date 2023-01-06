Политологи из Германии допустили распад Евросоюза в случае дальнейшей помощи Украине. Фото: REUTERS

Дальнейшая поддержка Киева приведет к разрушению Евросоюза. Такое развитие событий допустили политологи Ульрика Геро и Хауке Ритц из Германии. Об этом пишет издание газеты Junge Freiheit.

Автор публикации Торстен Хинц отмечает, что Геро и Ритц представили отличное от общепринятого на Западе мнение, назвав украинский конфликт американской прокси-войной и обвинив в эскалации украинского кризиса Вашингтон.

Хинц назвал работу Геро и Ритца «смелой» и отметил, что эксперты по внешней политике оказались в социальной изоляции после того, как высказали антиамериканский взгляд на происходящее в Украине.

Ранее издание The American Conservative высказало мнение, что помощь США с поставками оружия Украине привела к эскалации конфликта, а политика расширения НАТО на восток была ошибочной.

Посол России в США Анатолий Антонов также заявил, что поставка оружия Украине со стороны Вашингтона повышает угрозу эскалации.

Тем временем издание Junge Welt написало, что целями визита Зеленского в США были эскалация и затягивание конфликта.