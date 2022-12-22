Junge Welt: Целями визита Зеленского в США были эскалация и затягивание конфликта Фото: REUTERS

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США служит эскалации и затягиванию конфликта, он направлен против любых мирных усилий, об этом сообщили в Junge Welt.

«Нынешний глава Белого дома Джо Байден, которого даже президент Барак Обама называл «Мистер Украина», использует последние дни уходящего года, чтобы отправить в Киев как можно больше денег и оружия», — подчеркнули в публикации.

Журналист отметил, что с января следующего года Байдену, возможно, это уже не удастся, потому что республиканцы будут контролировать палату представителей.

Кроме того, в статье подчеркнули, что каждый американский президент представляет собой угрозу миру во всем мире, но Байден превосходит их всех.

В публикации резюмировали, что «Вашингтон считает, что он всегда прав: от геноцидов в Корее и Вьетнаме до пропажи контейнеров с биологическим оружием Саддама Хусейна или уничтожения Ливии и всей Западной Африки».

Как писал сайт KP.RU, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье изданию 19FortyFive рекомендовал американским сенаторам, прежде чем решить выделить Киеву еще больше средств налогоплательщиков после пламенного выступления Зеленского в Капитолии, подумать о национальных интересах собственной страны.

Мария Захарова заявила, что переговоры Зеленского и Байдена свидетельствуют о том, что ни Киев, ни Вашингтон не стремятся к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что призывов к мирному урегулированию ситуации в ходе визита Зеленского в Вашингтон не звучало, равно как и предостережений по поводу обстрела жилых домов в Донбассе.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что главным итогом года стало окончательное прояснение ситуации, кому можно верить, а кому нельзя.

Кроме того, Сергей Лавров отмечал, что Россия никогда не просила о переговорах с Украиной, но всегда говорила, что готова выслушать предложения по мирному урегулированию конфликта.