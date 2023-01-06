Американский политик Янг назвал две главные вещи, которые нужно знать о Байдене

Американский политик назвал Байдена военным преступником. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден является военным преступником, по мнению американского политика Джеффри Янга. Об этом Янг написал в социальных сетях.

Кандидат на пост губернатора штата Кентукки заявил, что о действующем президенте Соединенных Штатов Джо Байдене нужно знать две вещи.

«Джо Байден — убийца и военный преступник, и это — самое главное, что нужно о нем знать», - цитирует Янга РИА Новости.

Ранее в России президента Байдена назвали «военным преступником» и привели доказательства.

Немецкие эксперты Геро и Ритц также заявили, что Вашингтон виноват в эскалации на Украине и допустили, что дальнейшая поддержка Киева приведет к разрушению Евросоюза.

Тем временем Байден снова смешит мир своими оговорками – он назвал президентом США вице-президента Камалу Харрис как минимум в третий раз. А еще Байден называл Харрис «первой леди».