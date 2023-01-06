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НовостиОбщество6 января 2023 12:03

В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

Монумент перевезут на территорию одного из коммунальных предприятий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

В Днепре демонтировали памятник Михаилу Ломоносову

Фото: ru.wikipedia.org

В Днепре в пятницу, 6 января, был демонтирован памятник русскому ученому Михаилу Ломоносову. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Скульптура российского ученого была снята с постамента при помощи специальной техники. Как сообщается, памятник перевезут на территорию одного из коммунальных предприятий.

Напомним, ранее в Днепре снесли памятник Александру Пушкину. Памятники российскому поэту были демонтированы в Харькове, Житомире, Кременчуге и Тульчине. Когда памятник был демонтирован в Краматорске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республике (ДНР), назначенный украинскими властями мэр города Александр Гончаренко заявил, что «это место для своих героев, своей культуры и своей истории».

Кроме того, вандалы разрисовали самый большой памятник Пушкину на Украине, расположенный в парке Пушкина в Киеве. На монументе написали «Памятник культурной экспансии» и «Палач».