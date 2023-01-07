В Пентагоне посоветовали украинским военным звонить для ремонта техники западным специалистам Фото: REUTERS

Военнослужащим Вооруженных сил Украины можно не вывозить неисправную военную технику западного производства, поскольку они могут звонить по вопросам ее ремонта западным специалистам, заявила заместитель помощника министра обороны Соединенных Штатов Лаура Купер.

«Украинским служащим, где бы они ни были на Украине, если они нуждаются в помощи в ремонте, необязательно вывозить оборудование, чтобы западный производитель помог им. Они могут просто позвонить и получить консультацию. И опытные эксперты пошагово пройдут с ними процедуру ремонта», – сказала она на брифинге.

Представитель Пентагона отметила, что не имеет права углубляться в технические детали того, какие системы использует Запад. Как сообщила Купер, США, отправляя военную помощь Украине, ставит в приоритет системы противовоздушной обороны, артиллерийское вооружение и бронетехнику.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент США Джо Байден подтвердил, что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки Украине боевых машин пехоты Bradley.

Также по итогам телефонного разговора Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца сообщалось, что ФРГ планирует предоставить Украине БМП Marder и дополнительную батарею ЗРК Patriot.