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НовостиПолитика4 января 2023 21:07

Байден подтвердил возможность поставок Киеву БМП Bradley

Ранее об этом писало агентство Блумберг
Мария ПАВЛОВА
Байден подтвердил, что США обсуждают возможность поставки Киеву БМП Bradley.

Байден подтвердил, что США обсуждают возможность поставки Киеву БМП Bradley.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подтвердил что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки на Украину БМП Bradley. Об этом сообщает в среду 4 декабря пресс-пул Белого дома.

Сообщается, что Джо Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, рассматривается ли поставка этих боевых машин Киеву.

«Да», - сказал Байден.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, распространило информацию, что США всерьез рассматривают возможность передачи Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) M2A2 Bradley.

Также сообщалось, что на Украине начали публично угрожать Германии ради получения танков.

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