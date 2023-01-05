Байден подтвердил возможность поставок Киеву БМП Bradley

Байден подтвердил, что США обсуждают возможность поставки Киеву БМП Bradley. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден подтвердил что в Вашингтоне обсуждается возможность поставки на Украину БМП Bradley. Об этом сообщает в среду 4 декабря пресс-пул Белого дома.

Сообщается, что Джо Байден ответил утвердительно на вопрос журналиста о том, рассматривается ли поставка этих боевых машин Киеву.

«Да», - сказал Байден.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, распространило информацию, что США всерьез рассматривают возможность передачи Киеву американских боевых машин пехоты (БМП) M2A2 Bradley.

Также сообщалось, что на Украине начали публично угрожать Германии ради получения танков.

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