Путин поздравил россиян с Рождеством Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством.

«Этот светлый праздник вдохновляет людей на благие дела, служит утверждению в обществе таких духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает праздник Рождества Христова, здоровья, успехов и всего наилучшего», – приводятся слова политика на сайте Кремля.

Как отметил глава государства, Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный созидательный вклад в единение общества и сохранение исторической памяти, а также воспитание молодежи и укрепление института семьи. По словам Путина, церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в России.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ встретил Рождество в Благовещенском храме Кремля.