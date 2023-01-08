Глава Baykar допустил применение Турцией беспилотников против их владельцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава турецкой компании Baykar Technology Сельчук Байрактар заявил о возможности разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) контролировать использование своей продукции и после того, как дроны продадут иностранным клиентам

«Мы знаем, что это высокотехнологичные устройства, и мы сами оснащаем (БПЛА) программным обеспечением. Только те, кто разрабатывает эту технологию, могут доминировать над ПО», - заявил глава турецкой компании в эфире телеканала TV100, отвечая на вопрос о том, могут ли теоретически другие государства использовать беспилотники против страны-поставщика БПЛА.

При этом Байрактар отметил, что крепкие стратегические взаимоотношения Анкары с партнерами, которым продаются беспилотники, не дают повода опасаться подобного развития событий.

Напомним, в начале августа прошлого года украинский посол в Анкаре Василий Бодна заявил, что Baykar уже приобрела на Украине земельный участок для постройки завода по производству беспилотников, а позже Байрактар сообщил, что на этом заводе собираются выпускать высотную дальнюю модель беспилотников Bayraktar Ak nc, которых нет на вооружении ВСУ.