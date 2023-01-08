Премьер Японии назвал ужасной ситуацию в Европе из-за энергозависимости от России

Премьер Японии Фумио Кисида Фото: REUTERS

Европа в связи с энергетической зависимостью от России попала в ужасное положение, поскольку теперь энергоресурсы для нее не будут такими же доступными, считает премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Как заявил глава японского правительства в эфире телеканала NHK, «Европа десятилетиями думала о жизни и производстве, исходя из стабильных и дешевых поставок энергоресурсов из России». Он отметил, что конфликта на Украине «коренным образом изменил картину будущего Европы, и ситуация стала ужасной».

Вместе с тем Кисида напомнил, что Япония также сильно зависит от поставок энергоресурсов с Ближнего Востока, и из-за этого находится в схожей ситуации с Европой. Политик объяснил зависимое положение своей страны географическими особенностями и заявил о необходимости использования альтернативных источников энергии.

Напомним, ранее экономист Сергей Колобанов объяснил, что высокие цены на электроэнергию не позволяют странам Европы отказаться от автомобильного бензина и ускорить переход на электроавтомобили.

В конце прошлого года европейские компании нарастили закупки российского дизельного топлива перед введением эмбарго на импорт.