Егор Кончаловский прокомментировал госпитализацию Никиты Михалкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недавно знаменитый был госпитализирован знаменитый режиссер Никита Михалков. По одной из версий, он находится в реанимации с двусторонней пневмонией, на фоне которой развился интоксикационный синдром, но официально диагноз артиста никто не называет. Как рассказал SPB.KP.RU племянник режиссера Егор Кончаловский о состоянии здоровья не знают даже самые близкие.

«Я не знаю о состоянии здоровья Никиты Сергеевича и не в курсе, какой у него диагноз», - заявил SPB.KP.RU племянник Михалкова.

Напомним, друг детства режиссера Александр Адабашьян сообщил, что Михалкову пока не поставили точный диагноз, однако коронавирус у него не выявлен. Как писал сайт KP.RU, режиссер артист был экстренно госпитализирован в четверг, 5 января. Как сообщали СМИ, Михалков находится в тяжелом состоянии, но его жена не подтвердила информацию такие сообщения.