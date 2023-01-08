Минобороны РФ сообщило о возвращении из украинского плена 50 российских военных Фото: Александр КОЦ

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате которого были возвращены 50 российских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.

«8 января в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 50 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. В настоящее время всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2022 с подконтрольной Киеву территории вернулись 82 российских военнослужащих.

Напомним, 6 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что в результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории в Россию из плена были возвращены 60 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность.