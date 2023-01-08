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НовостиПолитика8 января 2023 13:57

Российские истребители сбили за сутки пять самолетов ВСУ

Средства ПВО РФ уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские истребители сбили за сутки пять самолетов ВСУ

Российские истребители сбили за сутки пять самолетов ВСУ

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических сил России сбили за сутки пять самолетов воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в сводке в Telegram-канале ведомства, один украинский истребитель Су-27 был сбит в районе населенного пункта Лозовое в Харьковской области, один самолет Су-24 – рядом с Изюмом Харьковской области и один МиГ-29 – в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики. Еще два штурмовика Су-25 были сбиты у населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

Напомним, в конце декабря прошлого года российские истребители сбили украинские Су-35 и вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ВС России в ответ на удар ВСУ по пункту дислокации российских военных в Макеевке нанесли ракетные удары по двум общежитиям в Краматорске с украинскими военнослужащими. В них находились в общей сложности 1 300 военных, уничтожены более 600 военнослужащих противника.