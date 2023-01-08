Российские истребители сбили за сутки пять самолетов ВСУ Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических сил России сбили за сутки пять самолетов воздушных сил Украины, сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточняется в сводке в Telegram-канале ведомства, один украинский истребитель Су-27 был сбит в районе населенного пункта Лозовое в Харьковской области, один самолет Су-24 – рядом с Изюмом Харьковской области и один МиГ-29 – в районе населенного пункта Веселое Донецкой народной республики. Еще два штурмовика Су-25 были сбиты у населенных пунктов Николайполье и Новый Донбасс.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Паталаховка, Куземовка, Кузьмино, Кременная и Пшеничное Луганской народной республики, добавили в Минобороны.

Напомним, в конце декабря прошлого года российские истребители сбили украинские Су-35 и вертолеты Ми-24 и Ми-8 в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, ВС России в ответ на удар ВСУ по пункту дислокации российских военных в Макеевке нанесли ракетные удары по двум общежитиям в Краматорске с украинскими военнослужащими. В них находились в общей сложности 1 300 военных, уничтожены более 600 военнослужащих противника.